РИАМО - 13 сен. В Доме культуры ВДНХ в пятницу были объявлены имена победителей третьего открытого международного конкурса и фестиваля городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем», в пяти номинациях Гран-при вручили россиянам, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Обладателями Гран-при во всех пяти профессиональных номинациях конкурса стали авторы из России: Патрисия Гарсиа Алайо («Большой выставочный cад»), авторский коллектив компании «Дерево парк» («Cредний выставочный сад»), Наталья Шушлебина («Малый выставочный сад») Авторский коллектив компании «Сокотра» («Ландшафтный проект для социальных территорий») Серго Попов, Анна Аникина, Оксана Криста («Студенческий конкурс проектов»)», - перечисляется в материале.

Заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина напомнила, что в этом году сады участников фестиваля цвели все лето и продолжат радовать жителей и гостей города до конца сентября, меняя краски, объем, внешний вид и аромат, создавая точки притяжения.

«Летние сады Москвы украсили почти 7 тысяч квадратных метров общественных пространств столицы. Миллионы людей смогли оценить их по достоинству. Пожалуй, самой важной новинкой конкурса-2019 стала номинация «Ландшафтный проект для социальных территорий». Сады, созданные в этой номинации, появились на территориях школ, интернатов, больниц и других учреждений социального назначения», - добавила Сергунина.

По ее словам, ландшафтный проект для социальных территорий стоит развивать и в следующем году: например, на территориях музеев могли бы появиться обучающие ландшафтные проекты, а терапевтические сады нужны хосписам.

В этом году на участие в конкурсе поступило 260 заявок от ландшафтных дизайнеров из 12 стран мира, включая Италию, Словакию, Грузию, Эфиопию, Францию, Украину, Казахстан. Авторы 42 наиболее интересных, оригинальных и осуществимых проектов из 11 стран вышли в финал.

Летом члены международного жюри трижды осматривали сады участников и оценивали их по нескольким критериям: идея, дизайн, подбор растений, эмоциональное воздействие, развитие сада и изменение. Последний осмотр состоялся в начале сентября.

В число победителей вошла ландшафтный дизайнер Патрисия Гарсиа, которую удостоили Гран-при и золотой медалью за сад «Выше крыши» (номинация «Большой выставочный сад»). Конструктив этого сада на Арбате представляет собой собирательный образ заброшенного здания, с характерными для Москвы торцевыми стенами.

В номинации «Средний выставочный сад» Гран-при и золотую медаль вручили коллективу компании «Дерево парк». Их сад «Архитектура природы» на Новом Арбате - это своего рода проекция будущего наших городов, где природа идет рука об руку с индустриализацией, а растения становится единым целым с архитектурой.

Ландшафтный архитектор из Москвы Наталья Шушлебина посвятила свой «Неглинка сад» у метро «Сухаревская», рекам, протекавшим по улицам города, а теперь переставшим существовать. Это напоминание об истории этого замечательного места.

Сад «Новая земля» (номинация «Ландшафтный проект на социальных территориях») коллектив компании «Сокотра» разместил на территории детской городской больнице имени Г.Н. Сперанского. Снаружи он выглядит как удивительный остров с необычными растениями. Здесь много кактусов и экзотических цветов. Сад помогает детям включить воображение, вовлекает в игру, развивает сенсорное внимание. Международное жюри назвала сад лучшим на социальных территориях.

Сад «404 Вы нашли» (номинация «Студенческий конкурса проектов»), созданный молодыми дизайнерами из Краснодарского государственного университета – попытка показать, насколько естественно могут сосуществовать город и живая природа вместе. Студенты Серго Попов, Анна Аникина и Оксана Криста, рискнули предложить жителям мегаполиса хоть на минуту выпасть из бешеного ритма, остановиться, подумать, расслабиться. Риск оправдан – в награду они получили Гран-при и золотую медаль.

Кроме того, на торжественной церемонии были названы золотые, серебряные и бронзовые призеры в пяти конкурсных номинациях.