РИАМО - 13 сен. Новый подземный пешеходный переход построят на 0,7 километре Старошереметьевского шоссе в Московской области, он обеспечит безопасность пешеходов и увеличит пропускную способность трассы за счет ликвидации наземного перехода и светофора, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Также переход обеспечит доступ к строящейся железнодорожной станции у Северного терминального комплекса аэропорта Шереметьево. Планируется, что строительство подземного перехода начнется в 4 квартале этого года, а завершится в конце 2020 года. Объект построят за счет средств регионального бюджета. Стоимость составит 139 миллионов рублей.

«Подземный пешеходный переход, протяженностью почти 54 метра и шириной 3 метра, будет оборудован лифтом грузоподъемностью 630 килограммов у каждого выхода, что обеспечит доступ маломобильных групп населения», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он добавил, что в результате реконструкции данного шоссе пропускная способность дороги увеличится в два раза - до 70 тысяч автомобилей в сутки. Поэтому для повышения уровня безопасности на данном участке также предусмотрено строительство четырех надземных пешеходных переходов, после чего будут ликвидированы наземные переходы (зебры) и демонтированы светофоры.

С ноября 2018 года на Старошереметьевском шоссе реализуется второй этап реконструкции. В рамках проекта планируется строительство одноуровневой кольцевой четырехполосной развязки на пересечении улицы Авиационная, Лобненского и Шереметьевское шоссе. Общая протяженность реконструируемой дороги составит более 3 километров.

Второй этап реконструкции шоссе является частью комплексных мероприятий по улучшению транспортной доступности международного аэропорта Шереметьево и Химок.

С 2017 по 2018 годы здесь построено и реконструировано четыре дорожных объекта, в том числе восстановлены мосты через реку Клязьму на Шереметьевском шоссе, расширен до четырех полос участок Старошереметьевского шоссе, связывающего между собой аэровокзальные комплексы воздушной гавани.