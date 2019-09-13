РИАМО - 13 сен. В пятничный час пик на столичных улицах и магистралях наблюдаются заторы в семь баллов из десяти возможны, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Большое скопление транспорта отмечается на съезде с МКАД на Ярославское шоссе (внешняя сторона), на севере, северо-западе, западе, юго-западе, юго-востоке и востоке МКАД. Большой трафик также наблюдается на Третьем транспортном кольце, Садовом кольце и Бульварном кольцах.

Центр традиционно загружен на набережных Москвы-реки, Яузы, Водоотводного канала, Большом Каменном и Большом Москворецком мостах. Здесь скорость движения потока составляет от 2 до 10 километров в час. Пробки также зафиксировали возле станции метро «Библиотека имени Ленина», на улицах Знаменка, Воздвиженка, в Романовом переулке и других.

На выезд из столицы заторы есть на Рязанском проспекте, Каширском шоссе, проспекте Маршала Жукова, Волоколамском шоссе, Ленинградском шоссе. В обе стороны стоят Ленинский проспект, Профсоюзная улица, проспект Вернадского, Алтуфьевское шоссе.

Увеличение трафика в пятницу вечером на дорогах мегаполиса не прогнозируется. В 20:00 пробки будут составлять пять баллов, а к 22:00 снизятся до трех.