РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 сен. Свыше 60 гектаров парков благоустроили в музее-усадьбе «Архангельское» подмосковного Красногорска в рамках большого проекта по реставрации, сообщил директор музея-усадьбы Вадим Задорожный.

В пятницу Задорожный дал пресс-конференцию, на которой он рассказал журналистам о ходе реставрации в «Архангельском» и планах развития музейного пространства.

«Мы получаем открытые парковые площадки как внутри музея, так и вне его. Компания «Ренова» провела очень хорошие работы, связанные с восстановлением парка за территорией нашего музея – более 30 гектаров», – сказал Задорожный.

Речь идет о так называемом Юсуповском парке, который примыкает к театру Гонзаги. Он разбит напротив главного входа в «Архангельское». Парк не вошел в территорию современного музея, но относится к усадьбе.

«Внутри Сбербанк сделал Императорскую аллею, воссоздал 33 гектара территории. У нас новая тропиночная сеть, дорожки, Wi-Fi, лавочки. То есть, по сути, мы открыли для посетителей ранее заброшенные уголки внутри парка», – добавил Задорожный.