РИАМО – 13 сен. На агропромышленной выставке «Золотая осень‐2019», которая пройдет с 9 по 12 октября, представят продукцию подмосковных предприятий, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Мероприятие состоится в Москве на ВДНХ.

«Мы покажем на выставке все, чем гордится агропромышленный комплекс Подмосковья. Будут представлены небольшие сельхозпроизводства и крупные перерабатывающие предприятия, отражающие агроситуацию в регионе. Впервые в этом году мы сделаем акцент на достижения в производстве конкурентоспособной и экспортоориентированной сельхозпродукции, на экспортный товарооборот и потенциал», – заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Экспозиция Подмосковья разместится на площади 160 квадратных метров в центральной части основного павильона ВДНХ.

«Подмосковье славится сырами, различными молочными и мясными продуктами крупных производителей, которые будут демонстрироваться на выставке. Также широко будет представлена овощная, ягодная и грибная отрасли региона», – перечислил Разин.

На стенде Подмосковья широко будет представлена и фермерская продукция.

«Фермеры привезут на выставку уже известную на всю страну высококачественную продукцию – сыры, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед и напитки», – подчеркнул глава Минсельхозпрода.

На главной аграрной площадке страны Московская область также презентует и свой позитивный инвестиционный имидж.

«Ряд интереснейших проектов откроется вниманию участников, гостей выставки и профессионалов отрасли», – пояснил Разин.

Министр уверен, что для Подмосковья важны инвестиционные соглашения, новые проекты и создание рабочих мест. В ходе выставки Разин планирует подписать ряд инвестиционных соглашений.

«Для подмосковных аграриев выставка – традиция не только показать себя, но и научиться новому, наладить долгосрочные партнерские отношения, традиция развития своего агробизнеса», – резюмировал он.