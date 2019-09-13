РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 сен. Жители подмосковного Красногорска смогут доехать до площадки проведения акции «Наш лес. Посади свое дерево» 21 сентября на бесплатных автобусах, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Традиционное подмосковное мероприятие состоится 21 сентября в 11:00 часов в лесном массиве вблизи микрорайона Изумрудные холмы (GPS координаты: 55.844441, 37.268333). Добраться до места проведения акции можно самостоятельно или на автобусах от администрации округа (отъезд в 10:00) и от здания СОШ №18 (отъезд в 10:30)», – говорится в сообщении.

В рамках областной экологической акции жители Красногорска высадят в округе 4,5 тысячи сосен. Принять участие в озеленении приглашают всех желающих.

«Помимо посадки деревьев мы организуем для участников акции концертную программу, полевую кухню, обеспечим пришедших на мероприятие питьевой водой и сувенирной продукцией», – уточнила начальник отдела реализации программ и экологии администрации округа Людмила Липатова.

Инвентарь и посадочный материал можно будет получить на месте. Организаторы акции просят горожан надевать удобную для условий леса обувь.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье ежегодно с целью восстановления леса. Посадка на территории Московской области может проводиться только в два небольших периода времени – в апреле-мае и сентябре-октябре. За 6 лет проведения акции уже посажено 14 миллионов саженцев.