РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 сен. В подмосковном Подольске 19 сентября проведут техническую проверку местной системы оповещения населения с включением электросирен, сообщается на сайте администрации городского округа.
В системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены «Внимание всем!»необходимо включить радиотрансляционные приемники, радиоприемники на частоте эфирного вещания 91,7 мегагерц, телевизоры, настроенные на областное (городское) вещание – телеканалы «360», «Кварц», для просмотра и прослушивания передаваемых сообщений.
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