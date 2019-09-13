РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 сен. Представителям ряда многоквартирных домов в микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска предложили проработать план по комплексному благоустройству трех дворовых территорий на улицах Генерала Стрельбицкого и Академика Доллежаля для прогнозирования затрат, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В территориальном управлении микрорайона Кузнечики 12 сентября прошла встреча с активом граждан и председателями советов домов, входящих в состав объединенных дворовых территорий, победивших в голосовании на интернет-портале «Добродел». Эти дворы вошли в состав 50 территорий Подольска, подлежащих комплексному благоустройству в 2020 году.

«В ближайшее время представителям многоквартирных домов предстоит проработать предложения по комплексному благоустройству трех дворовых территорий и представить их в территориальное управление для обобщения, составления дефектных ведомостей и прогнозирования затрат на эти цели», – говорится в сообщении.

В список вошли дворовые территории домов №№7, 9, 2 на улице Генерала Стрельбицкого, домов №№14, 16, 18, 3 на улице Академика Доллежаля, а также домов №№15, 19 на той же улице.