РИАМО – 13 сен. Суд привлек к ответственности собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения в Можайском городском округе, не оплатившего штраф в установленный срок, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В январе 2019 года по результатам представленных администрацией Можайского городского округа материалов, было установлено нарушение земельного законодательства РФ на земельных участках сельскохозяйственного назначения, общей площадью 158,5 гектаров.

«Участки расположены в Можайском городском округе Московской области и принадлежат на праве собственности ООО «Тропинка», которое было привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 400 тысяч рублей. Однако в установленный срок штраф не был оплачен», – отмечается в сообщении.

За неуплату административного штрафа в срок, управлением в отношении ООО «Тропинка» был составлен протокол об административном правонарушении и материалы дела направлены в судебный участок №190 района Фили-Давыдково города Москвы для принятия решения.

Решением мирового суда ООО «Тропинка» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа – 800 тысяч рублей.