РИАМО – 13 сен. В отношении ФГБУ «Канал имени Москвы» возбуждено еще одно дело за нарушение правил технологического присоединения к электрическим сетям, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС.

При рассмотрении заявления жителя деревни Карманово Талдомского городского округа Московское областное УФАС России в действиях ФГБУ «Канал имени Москвы» усмотрело признаки нарушения правил технологического присоединения к электрическим сетям.

«По результатам рассмотрения указанного заявления в отношении ФГБУ «Канал имени Москвы» возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», – отмечается в сообщении.

Ранее ФГБУ «Канал имени Москвы» уже привлекалось к административной ответственности за нарушение правил технологического присоединения к электрическим сетям.