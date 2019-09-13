РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 13 сен. Совет депутатов подмосковного Домодедова утвердил обновленный состав молодежного парламента округа, в который вошли 25 человек, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Решением совета депутатов Домодедова был утвержден обновленный состав молодежного парламента, в который вошли 25 молодых жителей нашего округа. Это студенты, общественники, педагоги, предприниматели, работники культуры и крупных промышленных предприятий», – говорится в сообщении.

У членов парламента появилась возможность получить теоретические знания на семинарах по основам управления, которые организовал председатель совета депутатов Домодедова Леонид Ковалевский. Взаимодействие с депутатским корпусом, органами местного самоуправления и населением позволит им накопить необходимый опыт для дальнейшей деятельности.