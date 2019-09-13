РИАМО - 13 сен. Определены какие участки Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) станут платными, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, говорится в сообщении пресс-службы ГК «Автодор».

Новая трасса А-113 (ЦКАД в Подмосковье) поможет снять нагрузку на центральный транспортный узел Московского региона, отведя основной поток транзитного грузового и пассажирского трафика. Кроме того, ЦКАД поможет разгрузить МКАД, радиальные выходы из Москвы и улично-дорожные сети городских округов Московской области.

«Платным станет участок от пересечения с федеральной трассой М-10 «Россия» до пересечения с дорогой федерального значения А-130 «Москва - Малоярославец», - говорится в сообщении.

Предусмотрен и альтернативный бесплатный маршрут — участок федеральной автодороги А-107 «Московское малое кольцо» от пересечения со скоростной дорогой М-11 «Москва – Санкт-Петербург» до пересечения с трассой А-130.

В это время на платном участке ЦКАД будет работать комфортная система взимания платы по принципу распознавания номера автомобиля камерами наблюдения в режиме «свободного потока» (free-flow). При этом реализации единой системы взимания платы (СВП) позволит использовать транспондеры всех российских операторов платных дорог.

На данный момент размер тарифа на платных участках ЦКАД не определен. О нем станет известно позже, до ввода в ввода в эксплуатацию, что соответствует требованиям действующего законодательства.

Строительство ЦКАД – первый инфраструктурный мегапроект, частично финансируемый из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Общая стоимость его реализации оценивается более чем в 300 миллиардов рублей, из которых 150 миллиардов рублей будет профинансировано за счет средств ФНБ. Ежедневно на его возведении задействовано более 5,5 тысяч человек и 1,5 тысячи единиц строительной спецтехники