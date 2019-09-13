РИАМО - 13 сен. В Подмосковье с 17 по 21 сентября пройдет первый областной фестиваль детских писателей и поэтов «Край мой любимый», проведет его Московская губернская универсальная библиотека при поддержки министерства культуры Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«В Подмосковье проживает 116 детских авторов, и наш фестиваль – это замечательный повод подарить детям праздник, а писателям и поэтам – благодарных слушателей», - отметила организатор фестиваля, заместитель директора по работе с детьми Московской губернской универсальной библиотеки Ольга Кубышкина.

Всего за время проведения фестиваля в Московской области пройдет 25 встреч, участие в которых примут 60 авторов и 80 творческих коллективов. Среди них — Лидия Жарова, Елена Егорова, Владислав Бахревский, Татьяна Утенкова и Владимир Шапцев, а также руководители литобъединений и лауреаты литературных конкурсов.

Старт фестивалю будет дан 17 сентября во Дворце культуры «Тепловозостроитель» в Коломне. Здесь мероприятие стартует в 15:00, а участие в нем примут писательница и пушкиновед, руководитель литературного объединения «Угреша» Елена Егорова и поэтическая группа литературного объединения «Лира» под руководством Натальи Утенковой.

Кроме встреч с литераторами, для детей подготовят развлекательную программу, которая будет включать в себя выступления детских музыкальных и танцевальных коллективов, игры и викторины о родном крае, мастер-классы и автограф-сессии.

«Самых активных участников ждут призы от партнера фестиваля, благотворительного фонда «Исток». Дополнят праздник книжные ярмарки, выставки книг и детских рисунков, фотосессии с ростовыми куклами - известными литературными героями», - отмечается в сообщении.

Фестиваль пройдет на территории 21 муниципалитета Московской области — Ленинском, Одинцовском, Дмитровском, Пушкинском, Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадском округах, а также в Домодедове, Коломне, Клину, Лобне, Воскресенске, Подольске, Лотошине, Истре, Луховицах, Серебряных Прудах, Балашихе, Электростали, Шатуре, Химках и Дзержинском.