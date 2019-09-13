РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 сен. Жителей аварийного дома №4А в деревне Бережки подмосковного Подольска планируют переселить в 2020 году, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа.

12 сентября в деревне Бережки, вблизи дома №4А, состоялась встреча с жителями по вопросу выполнения мероприятий, направленных на реализацию областной госпрограммы «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы». В ней приняла участие заместитель председателя комитета по строительству и архитектуре администрации Подольска Ирина Ершова.

«Планируемый срок расселения граждан, проживающих в аварийном доме в деревне Бережки в Подольске – 2020 год», – говорится в сообщении.

С жителями обсудили вопросы, связанные с проектом строительства домов-новостроек в поселке Дубровицы, а также планируемые сроки начала строительно-монтажных работ. На сегодняшний момент заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Разработанная проектная документация находится на стадии прохождения госэкспертизы.