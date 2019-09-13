РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 13 сен. Прием электролома в школе №2 подмосковных Котельников продлили до 18 сентября, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

12 сентября в школе №2 Котельников начался сбор электролома. Второй год подряд школа принимает участие во всероссийской акции «Школа утилизации», организованной Фондом рационального природопользования. Программа направлена на популяризацию раздельного сбора опасных отходов и снижение экологического вреда от захоронения электронного мусора.

«Бесплатно сдать отслужившую электронику могут школы, детские сады, любые бюджетные учреждения и органы власти. Сбор продлили до 18 сентября» – говорится в сообщении.

В 2018 году школа №2 одержала победу в номинации «Популяризация раздельного сбора электронных отходов».