РИАМО - 13 сен. Сотрудники Росгвардии оказали первую помощь 80-летней женщине, которой стало плохо на Тушинской улице в Москве, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ведомства.

«Во время патрулирования вверенной территории сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на женщину, которая внезапно упала на тротуар. Росгвардейцы оказали женщине доврачебную помощь и вызвали на место бригаду медиков», - сказал собеседник агентства.

По его словам, у пожилой дамы резко повысилось артериальное давление, из-за этого ей стало плохо и она потеряла сознание.

Он уточнил, что после осмотра медицинских работников 80-летняя москвичка была передана родственникам.