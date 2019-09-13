РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 сен. Перекрытие дороги в районе строительства надземного перехода на Старосимферопольском шоссе в подмосковном Подольске перенесли на 16 и 17 сентября, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Компания ООО «Строй-Проект» уведомляет, что установка металлического пролетного строения и полное перекрытие дороги в районе строительства надземного перехода на Старосимферопольском шоссе переносится на 16 и 17 сентября 2019 года в связи с техническими неполадками. Время перекрытия дороги – с 08:00 (16 сентября – ред.) до 08:00 (17 сентября – ред.)», – говорится в сообщении.

Ранее компания ООО «Строй-Проект» собиралась перекрывать дорогу 8 и 9 сентября, затем перекрытие переносили на 15 и 16 сентября.