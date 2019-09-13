РИАМО - 13 сен. Инвестиционный потенциал Московской области был представлен на ярмарке регионов «Инвестиционные возможности», которое организовал Клуб польского бизнеса при поддержке Ассоциации индустриальных парков России, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инновация Подмосковья.

Площадкой для мероприятия выступило посольство Республики Польша, участие в нем приняли представители не только польского бизнеса, но и венгерского, канадского, литовского, чешского и словацкого.

«В рамках работы по привлечению новых инвесторов Московская область в данный момент активно развивает промышленную инфраструктуру. В частности, в области уже действует три ОЭЗ, еще две мы планируем создать в самое ближайшее время. Всего в регионе действует порядка 80 готовых промышленных площадок самой разной отраслевой направленности», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он также отметил, что опыт Подмосковья в части развития индустриальной инфраструктуры интересен иностранцам, но и область готова перенимать лучшие практики у зарубежных коллег, ведь это способствует экономическому росту всей России.

«Подобные мероприятия интересны как сточки зрения работы с потенциальными инвесторами, так и с точки зрения обмена опытом с коллегами. На прошедшем мероприятии мы получили несколько новых перспективных контактов», - поделился впечатлениями от мероприятия заместитель генерального директора КРМО Александр Федоров.

Хромов подтвердил, что налаживание контактов также способствует улучшению инвестиционного климата.