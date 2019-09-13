РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 13 сен. В подмосковных Котельниках в 2020 году планируют возвести четыре новые спортивные площадки, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Рассматривается вопрос об устройстве в 2020 году четырех новых спортивных площадок на улицах Новая, Строителей, 3-ем Покровском проезде», – говорится в сообщении.

На спортивных площадках города в текущем году провели ряд работ, направленных на приведение их в порядок и повышение комфорта жителей.

«Специалисты восстановили травмобезопасное покрытие, баскетбольные кольца и разметку, а также сварку ограждений. Изменения коснулись площадок по адресам: 2-й Покровский проезд, дома №№4 корпус 2 и 10; Ковровый, дом №3; Новая, дом №8; Кузьминская, дом №11», – уточняется в материале.