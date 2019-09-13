РИАМО - 13 сен. Два дома, построенные в 1960-х годах и находящиеся в аварийном состоянии, снесли на улице Мира в подмосковном Клину, жителей переселили в новостройки, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Многоквартирные жилые дома, построенные в конце 60-х годов прошлого века, были признаны аварийными и включены в адресную программу Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Была решена важная задача - собственникам жилых помещений предоставлены квартиры в новостройках города», - сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

По его словам, благодаря совместной работе дома №№ 40 и 42 на улице Мира, простоявшие в аварийном состоянии несколько лет, полностью снесены.

Он уточнил, что снос аварийных зданий является одной из важных задач правительства региона, так как подобные постройки несут опасность для жителей: возможно обрушение конструкций здания, небезопасное нахождение на территории (зачастую, такие объекты выбирают для игр дети и подростки), кроме того, постройки используются для временного проживания социально-опасные элементы.

Ликвидация данных объектов помогает визуально улучшить облик и повысить комфорт города, вовлечь ранее неиспользуемые земельные участки в хозяйственную деятельность, освободить территорий для социально значимых объектов, в том числе парков и скверов.