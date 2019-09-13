РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 сен. Несколько образовательных учреждений подмосковного Подольска реорганизовали с помощью объединения, сообщается в группе «МБУ городского округа Подольск «МФЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«Комитет по образованию администрации Подольска реорганизовал девять образовательных учреждений. В том числе школу №14 путем присоединения к ней школы №9, к школе №19 присоединили вечернюю (сменную) общеобразовательную школу №1, к Сынковской средней школе присоединили прогимназию поселка Романцево для детей дошкольного и младшего школьного возраста и детский сад общеразвивающего вида №6 «Колобок», – говорится в сообщении.

К школе №16 присоединили детский сад компенсирующего вида №34 «Надежда», к детскому саду №4 «Рябинушка» – детсад комбинированного вида №47, к детскому саду №42 «Чебурашка» – детсад комбинированного вида №14, к детскому саду комбинированного вида №22 – детский сад присмотра и оздоровления №7 и детский сад комбинированного вида №17. Также к детскому саду №16 «Ладушки» присоединили детский сад №36 «Рябинка».

После реорганизации образовательных учреждений формирование и движение очередности детей, зарегистрированных в Единой информационной системе «ЕИСДОУ», произойдет автоматически. Дополнительные документы родителям и законным представителям детей заполнять не требуется.

Для перевода детей в реорганизованное учреждение родители или законные представители несовершеннолетних и совершеннолетние обучающиеся должны предоставить только письменное согласие на перевод, никаких других документов не требуется.

Для зачисления в школу новичков родителям или совершеннолетним обучающимся посредством регионального портала государственных услуг (mosreg.ru) нужно подать заявление, а затем в течение одного рабочего дня предоставить в школу необходимый перечень документов. Отказать в приеме могут только по причине отсутствия свободных мест.

Реорганизация образовательных учреждений на территории Подольска направлена на сохранение качества предоставляемых услуг и повышение эффективности управления данными учреждениями.