РИАМО - 13 сен. Полицейские Балашихи задержали молодого человека 1994 года рождения, подозреваемого в убийстве, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее на улице Калинина в Железнодорожном микрорайоне Балашихи был обнаружен труп мужчины 1966 года рождения. Изначально, на нем не обнаружили внешних признаков насильственной смерти, однако в ходе расследования вышли на предполагаемого виновника гибели.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершённое преступление установлен и доставлен в следственное отделение по Балашихе ГСУ СК России по Московской области мужчина 1994 года рождения», - рассказал собеседник агентства.

По данным следствия, молодой человек в ходе ссоры на внезапно возникших неприязненных отношений причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности его гибель.

Сейчас подозреваемый задержан следственными органами. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».