РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 сен. Врачи Московского областного онкологического диспансера 14 сентября проведут в Балашихе День здоровья, профилактическое мероприятие пройдет в парке «Пехорка» в рамках празднования Дня города, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Все желающие смогут получить консультации онкологов в области дерматологии.

«Мы приняли решение провести для балашихинцев День здоровья, приуроченный ко Дню города. Такие мероприятия очень важны, ведь это уникальная возможность для жителей попасть на прием к высококвалифицированным специалистам без направления и бесплатно получить консультацию. Врачи будут проводить диагностику визуальных форм опухолей с применением дерматолоскопа», – сказал главврач Московского областного онкодиспансера Владимир Асташов.

Любой желающий может проверить свое здоровье у онколога с 11:00 до 16:00 в палатке здоровья от Балашихинской областной больницы.

Меланома кожи – одно из самых распространенных онкологических заболеваний. И важной задачей стоит своевременность его выявления, ранняя диагностика.

Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова подчеркнула важность своевременного выявления подозрительных кожных образований. Большим подспорьем в этом вопросе является диспансеризация.

«Только с начала года у прошедших обследование было впервые выявлено около 1,5 тысячи случаев новообразований. Я призываю всех жителей внимательно относиться к своему здоровью, заниматься профилактикой, не злоупотреблять пребыванием на солнце в часы пик и не загорать без солнцезащитных средств», – добавила Мухтасарова.