РИАМО - 13 сен. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил знак «За заслуги перед Московской областью» первой степени почетному генеральному директору - почетному генеральному конструктору АО «ВПК «НПО машиностроения» Герберту Ефремову, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

В пятницу Воробьев поздравил коллектив АО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» с 75-летием предприятия. Глава региона также вручил работникам предприятия награды и знаки отличия. Церемония прошла в Реутове.

«НПО машиностроения» - предприятие, о котором говорят, которым гордятся, которое достойно обеспечивает обороноспособность нашей страны. Все делают люди, и традиционно на предприятии в разные годы работали и работают совершенно уникальные, верные, профессиональные люди. Именно они обеспечивают результат, позволяют внедрять и запускать новые виды вооружения», - сказал Воробьев.

Герберт Ефремов родился 15 марта 1933 года в Вологодской области. Он руководил созданием комплексов с крылатыми ракетами для стрельбы по наземным целям; противокорабельных комплексов; космических аппаратов системы морской космической разведки и целеуказания; системы противоспутниковой обороны; серии научных спутников – лабораторий «Протон»; пилотируемого и автоматического орбитальных комплексов «Алмаз» и «Алмаз-Т»; малых космических аппаратов системы дистанционного зондирования земли; ракетных комплексов стратегического назначения и космического ракетного комплекса «Стрела».

После смерти Владимира Челомея в 1984 году Герберт Ефремов был назначен генеральным конструктором, а с 1989 года - генеральным директором «НПО машиностроения».

Особой заслугой Ефремова является сохранение в тяжелейший период распада СССР научно-технического и кадрового потенциала предприятия, что позволило не только продолжить работы по выполнению гособоронзаказа, но и выйти на международный рынок вооружений с конкурентоспособной продукцией.

Под руководством Герберта Ефремова была обновлена и расширена тематика работы организации, заложены и реализованы основы построения Военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» как современной формы объединения предприятий, участвующих в совместной разработке и выпуске наукоемкой продукции.