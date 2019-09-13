РИАМО – 13 сен. В Подмосковье определили победителей регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», призовые места получили свыше 240 человек, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Подмосковье завершился региональный чемпионат «Абилимпикс», в котором приняли участие свыше 400 человек – школьники, студенты и специалисты. Призовые места получили 246 человек, среди них первое место у 101 участника. Именно они будут дальше бороться за то, чтобы представить нашу область на Национальном чемпионате, который пройдет с 20 по 22 ноября в Москве», – отметила Забралова.

Она дополнила, что участники соревнований демонстрировали свои навыки в более чем 60 различных компетенциях.

«В этом году мы фиксируем заметное увеличение количества участников соревнований, а также новых компетенций. Например, в числе нововведений – компетенции «Адаптивная физическая культура», «Кирпичная кладка», «Массажист», «Лоскутное шитье» и другие. Ребята достойно сражались и показали прекрасные результаты. Желаю удачи в дальнейшей реализации, уверена, у вас все получится!» – подчеркнула Забаралова.

«Абилимпикс» – соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве.