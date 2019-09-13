РИАМО - 13 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил коллектив АО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» с 75-летием предприятия.

Глава региона вручил работникам «НПО машиностроения» награды и знаки отличия. Церемония прошла в пятницу в Реутове, для которого АО «ВПК «НПО машиностроения» является градообразующим предприятием.

«Дорогие ветераны, уважаемые коллеги, друзья! Я с большим удовольствием и честью хочу поздравить предприятие с этой датой, 75 лет. Мы с вами хорошо знаем, что победить один раз это тяжело, но возможно, показывать стабильно высокие результаты, продолжать поиск и быть конкурентоспособным по мировым меркам - это гиперсложная задача», - сказал Воробьев.

Сегодня «НПО машиностроения» в рамках гособоронзаказа создает новые перспективные ракетные комплексы с противокорабельными крылатыми ракетами, а также осуществляет изготовление и размещение крылатых ракет «Оникс» на подводных лодках, надводных кораблях ВМФ России и в составе подвижных береговых ракетных комплексов «Бастион». Ракеты «Оникс» предназначены для поражения ударных корабельных группировок противника в условиях сильного радиоэлектронного и огневого противодействия.

Кроме того, «НПО машиностроения» совместно с кооперацией предприятий занимается созданием нового ракетного комплекса стратегического назначения и перспективных видов боевого оснащения. Предприятие также проводит модернизацию и обеспечивает боеготовность межконтинентальных баллистических ракет, в его компетенции еще и разработка космических систем гражданского, военного и двойного назначения.