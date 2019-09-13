РИАМО – 13 сен. В столице определили победителя городских торгов на право аренды земельного участка, площадь которого составляет 0,62 гектара, предназначенного для возведения гостиницы возле аэропорта Внуково, сообщается на сайте департамента городского имущества Москвы.

Объект расположен на западе мегаполиса по адресу: улица Войсковая, участок №1.

«Участок находится в 1,5 километрах от международного аэропорта Внуково, в шаговой доступности от дублера Боровского шоссе. Победителем признана компания ООО «Строй-Авто», предложившая наибольшую сумму», – говорится в сообщении.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что по результатам проведения торгов итоговая цена аренды участка превысила 9 миллионов рублей, что в 2 раза выше начальной цены аренды.

«Площадь гостиничного комплекса, который построит частный инвестор, по условиям договора должна составить 9,3 тысячи квадратных метров. В ближайшее время победитель торгов заключит с департаментом договор аренды земельного участка на 3 года и 2 месяца», – разъяснил он.

За это время инвестору необходимо провести все строительные работы, после чего он сможет перейти на договор долгосрочной аренды на 49 лет.

За подробной информацией о выставляемых на городские торги земельных участках можно узнать на официальном сайте инвестиционного портала города Москвы: https://investmoscow.ru в разделе «Земельные объекты».