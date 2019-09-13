РИАМО – 13 сен. Столичный сервис каршеринга «Делимобиль» восстановил работу в пятницу после устранения технических неполадок, сообщается в Twitter-аккаунте сервиса.

Сбой в работе сервиса столичного каршеринга «Делимобиль» произошел в пятницу из-за проблем со стороны оператора связи. Пользователи сообщали, что неполадки наблюдались с самого утра. Кроме того, некоторые отмечали, что деньги продолжали списывать у них со счетов после завершения аренды авто.

«Неполадки устранены, а все платежи, совершенные в период некорректной работы сервиса, будут возвращены на банковские карты после завершения аренд», – говорится в сообщении.