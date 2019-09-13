РИАМО – 13 сен. Евгений Бунимович, который был избран от партии «Яблоко» депутатом Мосгордумы нового созыва на будущей неделе уйдет с поста уполномоченного по правам ребенка в столице, сообщает в пятницу «Интерфакс».
Также он разъяснил, что в Мосгордуме займется решением вопросов, которыми занимался на посту омбудсмена, а именно, образования, защиты детей, семьи, соцсферой.
«Фактически десять лет я работал уполномоченным по правам ребенка в Москве. У нас немало достижений, но осталось и немало проблем, которые постараюсь решить уже на другом, законодательном уровне», – дополнил Бунимович.
Он рассказал, что детский омбудсмен в Москве входит в аппарат уполномоченного по правам человека. Тем не менее, из-за изменений федерального законодательства, в столице в этой системе также могут внести коррективы.
В настоящее время неизвестно, кто станет преемником Бунимовича.
Евгений Бунимович является заслуженным учителем России.
На прошедших 8 сентября выборах в Мосгордуму избраны все четыре представителя партии «Яблоко», которые смогли пройти процедуру регистрации кандидатами, в том числе Бунимович.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии