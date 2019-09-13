РИАМО – 13 сен. Евгений Бунимович, который был избран от партии «Яблоко» депутатом Мосгордумы нового созыва на будущей неделе уйдет с поста уполномоченного по правам ребенка в столице, сообщает в пятницу «Интерфакс».

«Я подал заявление о сложении с себя полномочий уполномоченного по правам ребенка. Согласно законодательству, депутат не может находиться на госслужбе. Во вторник, 17 сентября, состоится церемония присяги депутатов нового созыва, и в этот день уйду с должности уполномоченного», – заявил Бунимович.

Также он разъяснил, что в Мосгордуме займется решением вопросов, которыми занимался на посту омбудсмена, а именно, образования, защиты детей, семьи, соцсферой.

«Фактически десять лет я работал уполномоченным по правам ребенка в Москве. У нас немало достижений, но осталось и немало проблем, которые постараюсь решить уже на другом, законодательном уровне», – дополнил Бунимович.

Он рассказал, что детский омбудсмен в Москве входит в аппарат уполномоченного по правам человека. Тем не менее, из-за изменений федерального законодательства, в столице в этой системе также могут внести коррективы.

В настоящее время неизвестно, кто станет преемником Бунимовича.

«В любом случае, в переходный период готов помогать в работе новому уполномоченному по правам ребенка», – дополнил Бунимович.

Евгений Бунимович является заслуженным учителем России.

На прошедших 8 сентября выборах в Мосгордуму избраны все четыре представителя партии «Яблоко», которые смогли пройти процедуру регистрации кандидатами, в том числе Бунимович.