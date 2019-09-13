РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 сен. В подмосковном Подольске провели Единый день здоровья, в ходе которого выявили сильнейшую команду студентов по сдаче нормативов ГТО, первое место у ребят из профессионального колледжа «Московия», сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На стадионе спортивного комплекса «Труд» в пятницу в рамках городского антинаркотического марафона «Территория здоровья-2019» состоялся Единый день здоровья, в котором приняли участие студенты профессионального образования Подольска. Олимпийская чемпионка, чемпионка мира, многократная чемпионка Европы и России по легкой атлетике Юлия Гущина провела для ребят разминку перед началом соревнований. Затем участников разбили на команды для сдачи нормативов ГТО.

«Места распределились следующим образом. Первое – у ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия», второе – у ФГБОУ ВО РГУТиС, третье – у АНО ПО МОКИТ. Среди девушек лучший результат показала студентка АНО ПО МОКИТ Лилия Гордеева, а среди юношей – студент ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия» Меружан Григорян», – говорится в сообщении.

Всего в состязаниях участвовали 12 команд, в каждую входили по шесть юношей и девушек. Ребята сдавали нормативы ГТО по бегу на скорость, силовому тесту, подтягиванию и отжиманию, тест на гибкость, наклоны, прыжок в длину с места и другие.

Почетными гостями стали сооснователь бегового клуба Аnkrat Андрей Киселев, председатель комитета по делам молодежи администрации Подольска Иван Литвяков. Главный судья соревнований – начальник центра тестирования ГТО «Лидер» Олег Четвериков.