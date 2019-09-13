РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 сен. Подольский городской суд вынес приговор четырем членам преступной группы, которые с 2015 по 2017 год отобрали у алкозависимых жителей городского округа пять квартир, лидером у них была женщина, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник подольского городского прокурора Марина Синькова.

В Подольске в 2015-2017 годах действовала группа из четырех человек, которая выискивала одиноких алкозависимых людей, спаивала их и обманом получала подписи на отчуждение квартир. От преступных действий пострадали шесть человек, но в суд подали только пять из них. Соответственно, приговор вынесли за действия с пятью квартирами. Злоумышленники ходили по дворам, спаивали больных алкоголизмом и узнавали, есть ли у них жилплощадь и родственники. Затем убеждали подписать договор об отчуждении квартир в пользу третьих лиц.

«По приговору суда организатор преступной группы женщина - «черный риэлтор» - осуждена по статье 159 часть 4 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) на восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, ее взяли под стражу в здании суда», - сказала Синькова.

По ее словам, еще одна женщина получила четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Один мужчина осужден на четыре года и шесть месяцев колонии общего режима и второй на пять лет и шесть месяцев колонии строго режима.

Лидер преступной группы сначала убеждала пострадавших, что нужно продать жилье для того, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги и приобрести новое меньше площади. Затем спаивание пострадавших продолжалось, нового жилья им никто не покупал, деньги не отдавал, в конечном итоге алкозависимые люди оказывались на улице.