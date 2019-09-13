РИАМО – 13 сен. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что российское трудовое законодательство должно стать более гибким, необходимо учитывать пожелания работников и работодателей, соответствовать времени, передает РИА Новости.

Медведев провел встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. Медведев предложил обсудить идею перехода на четырехдневную рабочую неделю.

«Речь идет о совершенствовании трудового законодательства – в широком смысле этого слова. Не просто о переходе на четырехдневную или какую-то иную рабочую неделю, а о создании более гибкой рамки трудового законодательства, которая позволяла бы учитывать очень многие пожелания работников и, естественно, позицию работодателя, поскольку это совместный процесс», – заявил премьер-министр.

Медведев подчеркнул, что это касается и таких институтов трудового права, как трудовой договор, включающий в себя условия о месте и времени работы, порядке его учета, исчисления соответствующих нормативов, которые связаны с рабочим временем.

«И целый ряд других новелл», – дополнил глава правительства РФ.

Медведев также отметил, что трудовое законодательство должно стать более гибким.

«Было бы правильным, чтобы наше трудовое законодательство стало более гибким, то есть более соответствующим духу экономических отношений, которые складываются в XXI веке, в цифровую эпоху. Но, естественно, при сохранении классических, традиционных институтов», – подчеркнул Медведев.