РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 сен. В Подольском роддоме у женщины во время плановой операции удалили доброкачественную опухоль весом 8,2 килограмма, пациентка чувствует себя нормально, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница медучреждения.

«В Подольский роддом на плановую операцию поступила женщина с миомой матки больших размеров. Врачи успешно провели экстирпацию (удаление) матки. Вес миомы составил 8 килограммов 200 граммов. На данный момент женщина в удовлетворительном состоянии находится в отделении под наблюдением врачей», – сказала сотрудница.

Операцию провела бригада, в состав которой вошли врач-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук Николай Арушанян, врач-гинеколог Наталья Смоколова, операционная сестра Юлия Романова, анестезиолог Алан Мамсуров, помощница анестезиолога Вера Худяева.