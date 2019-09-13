РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 сен. Во время проведения ежегодной акции «Наш лес. Посади свое дерево» в городском округе Люберцы высадят более 36 тысяч саженцев, площадки для посадки подготовлены во дворах и на территории Малаховского участкового лесничества, сообщил журналистам глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Традиционное мероприятие по посадке деревьев пройдет во дворах и на землях лесного фонда Московской области 21 сентября. Во дворах нашего муниципалитета подготовлены 192 площадки, на которых высадят более 22 тысяч саженцев. Также на территории Малаховского участкового лесничества площадью 3,5 гектара будет высажено 14 тысяч деревьев», – сказал Ружицкий.

Всего подготовлено для посадки 21 сентября более 36 тысяч саженцев березы, клена, яблони, рябины, лиственницы, липы, туи, каштана, кустов сирени, жасмина, чубушника, розы, гортензии.

«На улице Смирновская, реконструкция которой завершилась в августе, высадят почти 4,5 тысячи саженцев каштана, кизильника», – отметил Ружицкий.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в регионе с 2014 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева.