РИАМО - 13 сен. Подмосковные полицейские задержали мужчину 1974 года рождения, подозреваемого в нападении на молодого человека, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Вечером 11 сентября в Дубне медики скорой помощи госпитализировали парня 2000 года рождения, у которого была обнаружена проникающая колото-резаная рана грудной клетки.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД мужчина 1974 года рождения», - рассказал собеседник агентства.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. По факту ранения молодого человека в Дубне возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».