РИАМО - 13 сен. В Таганский суд Москвы поступил иск Латвийского банка о взыскании с певца Филиппа Киркорова 651 тысячи евро долга по кредиту, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«В суд поступил иск к Киркорову о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сумма основного долга артиста по кредиту составляет 651 тысячу евро. Также от Киркорова затребовали штраф, неустойку и проценты.

Также в пятницу СМИ писали, что счета артиста заблокировала налоговая служба. Представитель поп-певца позднее эту информацию опроверг, назвав сообщения «уткой».