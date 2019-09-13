РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 сен. Весной 2020 года на территории музея-усадьбы «Архангельское» посадят 1810 белых роз, акция приурочена к 210-летию приобретения усадьбы Николаем Юсуповым, сообщил директор музея-усадьбы Вадим Задорожный.

В пятницу Задорожный дал пресс-конференцию, на которой он рассказал журналистам о ходе реставрации в «Архангельском» и планах развития музейного пространства.

«В 1810 году Николай Юсупов приобрел подмосковную усадьбу Архангельское. В 2020 году, в год 210-летия этого события, мы проведем красивую акцию – посадим на территории 1810 белых роз», – сказал Задорожный.

Он добавил, что точную дату проведения акции еще не определили. Планируется провести ее весной.