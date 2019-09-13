РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 сен. Госавтоинспекторы подмосковных Люберец с 17 по 20 сентября проведут рейд по выявлению нарушителей правил дорожного движения в зоне пешеходных переходов, говорится в сообщении службы БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях снижения количества ДТП с участием пешеходов и тяжести их последствий, а также усиления профилактической работы, направленной на снижение уровня аварийности с участием пешеходов, с 17 по 20 сентября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», – говорится в сообщении.

В его рамках сотрудники Госавтоинспекции особое внимание будут уделять соблюдению водителями правил проезда регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов.

Пешеходам рекомендуется перед переходом проезжей части убедиться в отсутствии движущегося транспорта, иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.