РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 сен. Госавтоинспекторы подмосковных Люберец с 16 сентября проведут рейды, в ходе которых будут выявлять водителей, перевозящих опасные грузы с нарушениями, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Люберецкая ГИБДД будет проводить оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный груз». Оно пройдет с 16 по 22 сентября», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что операцию проводят в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий при осуществлении перевозок опасных грузов, предотвращения административных правонарушений водителями при осуществлении перевозочного процесса.

Также инспекторы проводят мероприятие для того, чтобы не допустить нарушений действующего законодательства юридическими и должностными лицами автопредприятий, связанных с перевозкой опасных грузов.