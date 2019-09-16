В Московской области полным ходом идет строительство первой очереди Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), которое должно завершиться в 2021 году. Новая кольцевая трасса пройдет в 50 километрах от МКАД и призвана разгрузить главное дорожное кольцо столицы. И все бы хорошо, но проезд по ЦКАД в основном будет платным, что вызывает у некоторых сомнения в перспективности новой дороги. Подробности об одном из главных транспортных проектов последнего десятилетия читайте в материале РИАМО.

Подмосковный аналог МКАД

© сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Пробки, забивающие МКАД и федеральные трассы, давно стали проклятием Москвы. Решить эту проблему может перехват транзитного транспорта на подступах к столице и его отправка в обход мегаполиса. Именно в этом, по сути, заключается главная логистическая задача ЦКАД – трассы, которая пройдет по территории Московской области и Новой Москвы в 50 километрах от МКАД и соединит все основные вылетные трассы в обход крупных городов Подмосковья.

По информации компании «Автодор», проект ЦКАД состоит из пяти пусковых комплексов:

ЦКАД-1 – от трассы М4 «Дон» до 11-го км трассы А-107 «Малая Бетонка»;

ЦКАД-5 «Звенигородский ход» – от М3 «Украина» до М10 «Россия»;

ЦКАД 5-3 (от трассы М10 «Россия» до М11 Москва – Санкт-Петербург;

ЦКАД-3 – от М11 Москва – Санкт-Петербург до М7 «Волга»;

ЦКАД-4 – от трассы М7 «Волга» до М4 «Дон».

Как ранее заявляли в Минтрансе России, первая, третья и пятая секции ЦКАД должны быть сданы в октябре 2020 года. Сдача ЦКАД-4 запланирована на октябрь 2021 года. Осенью 2017 года было открыто движение по первому небольшому участку ЦКАД-5 в обход Звенигорода длиной 3,6 километра. А в июне 2019 состоялся первый проход по новому мосту через Канал имени Москвы – самому масштабному на ЦКАД.

«Протяженность нового «кольца» без учета последнего пускового комплекса (ЦКАД-2) составит 336 километров при четырех-восьми полосах для движения в обе стороны», – сообщили РИАМО в компании «Автодор».

Все пусковые комплексы новой кольцевой дороги строятся по принципу государственно-частного партнерства. ЦКАД – первый инфраструктурный мегапроект, частично финансируемый из Фонда национального благосостояния (ФБН). Из него на новую дорогу пойдет 150 миллиардов рублей, а общая стоимость проекта составит около 315 миллиардов рублей. Впрочем, из-за привлечения частного капитала у ЦКАД есть важная особенность: проезд по ней для водителей будет платным, кроме участка ЦКАД-5.

Эволюция «бетонки»

© сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Уже известно, что платным проезд будет на трех секциях ЦКАД: первой, третьей и четвертой. Зато проезд по участку ЦКАД-5, проходящему по территориям Наро-Фоминского и Одинцовского городских округов, а также Истры и Солнечногорска, будет бесплатным согласно законодательству.

Дело в том, что из примерно 76,5 километров ЦКАД-5 лишь 28 километров были построены «с нуля». Остальные 48 километров – это реконструированная «Малая бетонка» А-107. Часть этой дороги, вошедшую в ЦКАД, расширили до четырех полос и оснастили новыми развязками.

Поначалу участок ЦКАД-5 думали строить с нуля, но выяснилось, что для этого придется сносить очень много жилых домов и платить компенсации жильцам, что очень затратно. Поэтому выбор пал на расширение участка «Малой бетонки». А поскольку дорогу, не имеющую бесплатных аналогов, по закону делать платной нельзя, участок ЦКАД-5 на месте прежней А-107 будет бесплатным для автомобилистов.

Что до остального кольца, то платить за проезд по нему придется. Взамен автомобилисты получат идеальное дорожное покрытие с максимальной разрешенной скоростью движения 80-110 км/ч. Кроме того, на ЦКАД появятся стоянки для отдыха, будет работать круглосуточный дорожный сервис.

При этом бесплатными аналогами ЦКАД по-прежнему останутся Малое и Большое бетонные кольца.

Оплата на полном ходу

Как именно водители будут оплачивать проезд по новой дороге, пока под вопросом. Привычная для платных дорог концепция со стационарными пунктами взимания платы (ПВП) чревата образованием пробок, особенно в дачный сезон.

Возможное решение этой проблемы – современная технология «free flow» (свободный поток), которая позволяет оплачивать проезд на ходу.

«Причем на дороге не будет привычных уже для нас ПВП. Вместо них планируется установить рамки, на которых будут размещены системы считывания данных с транспондеров и распознавания регистрационных номеров автомобилей», - отметили в «Автодоре».

Водитель в мобильном приложении привязывает номер своего транспортного средства к лицевому счету. Когда система считывает данные с транспондера, номерной знак, плата за проезд автоматически списывается со счета. Таким образом, оплата за проезд буквально происходит на ходу.

Правда, есть одна проблема: как штрафовать тех, кто не захочет платить за проезд?

Однако Минтранс России уже занимается разработкой поправок в КоАП РФ, которые позволят штрафовать водителей, решивших бесплатно кататься по платным дорогам. Сбор таких штрафов планируется отдать в ведение «Ространснадзора», который станет рассылать «письма счастья» провинившимся автомобилистам. При этом размер штрафов может составить от 2,5 до 10 тысяч рублей. И вполне вероятно, что к запуску ЦКАД новая статья КОАП РФ уже будет принята.

«Изгнание» с МКАД

© пресс-служба ФКУ «Центравтомагистраль»

Опрошенные РИАМО эксперты сходятся в том, что необходимость строительства ЦКАД в Московском регионе назрела давно, да и в целом новые дороги в Москве и Подмосковье можно лишь приветствовать. О самом проекте ЦКАД активно говорили еще в начале «нулевых».

«Одна из главных задач ЦКАД – вывод транзитного трафика с МКАД, которая уже обросла жильем, торговыми центрами и прочим, фактически превратившись во внутригородскую магистраль», — говорит координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

«По всей видимости, транзитный трафик на ЦКАД будут выводить принудительно. Отчасти это происходит уже сейчас: к примеру, грузовикам нельзя ехать по МКАД в дневное время. Но после запуска ЦКАД правила для транзита на МКАД станут еще жестче» - предполагает эксперт.

По мнению Шкуматова, новое «кольцо» нужно не только Москве, но и Подмосковью – правда, все упирается в тарифы. Возможно, люди и будут платить за проезд по новой дороге, но могут они и предпочесть езду по альтернативным объездным дорогам.

В свою очередь, координатор общественного движения «Автомобилисты Москвы» Леонид Антонов уверен, что крупные инфраструктурные объекты, такие, как ЦКАД, должны быть бесплатными для водителей. «Проблема в том, что у нас ценообразование на платных трассах, по сути, пущено на самотек: считается, что бизнес сам себя отрегулирует», - отмечает он.

Между тем, тарифы на проезд по ЦКАД пока не определены, ранее назывались цифры порядка 2,5 рубля за километр.

По его мнению, опыт платной дороги М-11 от МКАД до аэропорта «Шереметьево» не очень удачный. Стоимость проезда по ней приличная – 310 рублей. При этом водителям приходится пользоваться М-11 из-за вечно забитого Ленинградского шоссе, где постоянно идет ремонт. Похожая ситуация и с Минским шоссе и платным объездом Одинцова.

Как рассказал эксперт, на М-11 не снижают тарифы из-за того, чтобы там не поехали грузовики, которые якобы разбивают дорожное покрытие, хотя это не так. Давление шин что у грузовика, что у легкового автомобиля одинаковое, конечно, если машина не перегружена, объясняет эксперт.

По мнению Антонова, на ЦКАД большегрузы конечно же пустят, но по повышенным тарифам, так что шоферы вряд ли обрадуются и наверняка предпочтут искать бесплатные пути объезда.