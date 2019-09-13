РИАМО - 13 сен. «Лежачие полицейские» появятся до конца 2019 года во дворах пяти муниципалитетов Подмосковья, где происходили дорожные аварии с участием детей, сообщила в пятницу на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«До конца года вместе с министерством благоустройства мы выбрали пять пилотных муниципалитетов, где были ДТП. Мы получили очень быстрый и приятный отклик. Все быстро собрались - и Минтранс, и «Автодор». Все сказали, что хотят сделать подмосковные дворы безопаснее. «Лежачие полицейские» будут устанавливаться в тех дворах, где было несколько ДТП», - сказала Мишонова.

Она добавила, что в пилотный проект попали Люберцы, где с начала года произошло пять ДТП во дворах; Подольск, где во дворах произошло три дорожных происшествия с участием детей. Также «лежачие полицейские» появятся в Одинцове и Солнечногорске, где произошло по два ДТП с детьми с начала года.

«Еще «лежачие полицейские» будут в Балашихе. В Балашихе это будет сделано в память об Алеше Шимко. Мы обязаны сделать этот городской округ безопасным», - подчеркнула Мишонова.

Шестилетний Алеша Шимко погиб под колесами автомобиля во дворе дома в Балашихе в апреле 2017 года. Суд приговорил сидевшую за рулем авто Ольгу Алисову к трем годам лишения свободы в колонии-поселении с выплатой компенсации в размере 2,5 миллионов рублей.