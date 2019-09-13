РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 сен. Сотрудники министерства экологии и природопользования Подмосковья совместно с полицией задержали двоих мужчин, пытавшихся нелегально сгрузить отходы в микрорайоне Кирилловка подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Инспекторы эконадзора совместно с сотрудниками правоохранительных органов, администрации городского округа Люберцы и муниципальными депутатами провели рейд в микрорайоне Кирилловка поселка Томилино. Поводом послужили многочисленные сообщения о незаконной свалке, которая появилась вблизи СНТ «Водник».

«В момент осмотра участка подъехали два самосвала, груженные строительными отходами. Полицейские задержали технику и опросили водителей, которые пояснили происхождение отходов. Возбудили дело об административном правонарушении, устанавливается правообладатель земельного участка, на котором сбрасывались отходы, а также владелец техники», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что в ходе рейда факты о нелегальной свалке подтвердились. Свалка строительных отходов расположена на участке земель, предназначенных для индивидуального жилищного строительства в непосредственной близости от водоохранной зоны реки Пехорки. Специалисты взяли пробы отходов, а также речной воды для лабораторного анализа и расчета ущерба, нанесенного почвам и водному объекту.