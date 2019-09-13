РИАМО - 13 сен. Следователи Москвы возбудили уголовное дело по факту фальсификации заявлений граждан о переводе их накопительной части пенсии в негосударственные пенсионные фонды, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, в период с 2018 по 2019 года ряд лиц, имея умысел на хищение денежных средств, осуществили фальсификацию более 500 тысяч заявлений от имени граждан о досрочном переводе их накопительной части пенсии в ряд негосударственных пенсионных фондов», – отметила собеседник агентства.

Иванова уточнила, что после этого они обеспечили их направление в отделения Пенсионного фонда Российской Федерации, преимущественно в отделение по Москве и Московской области. В результате противоправной деятельности ряд граждан утратили свой доход от инвестирования средств пенсионных накоплений.

Проводятся мероприятия по установлению всех потерпевших от противоправных действий. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и лиц, причастных к нему.