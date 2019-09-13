РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 сен. Более 450 ям устранили на дворовых территориях подмосковных Люберец за летний период текущего года, сообщил журналистам глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В плановом режиме продолжаем работы по ямочному ремонту дворовых территорий. Всего за летний период в округе устранено 456 ям общей площадью более 2,5 тысячи квадратных метров. Ежедневно сотрудниками администрации, а также представителями управляющих компаний проводятся обследования дворов по обращениям жителей, оставленным на портале «Добродел». Выбоины устраняются в кратчайшие сроки», – сказал Ружицкий.

Ранее он призвал жителей отправлять фотографии ям и неровностей на его электронную почту: glava@lubreg.ru. На снимке необходимо указать точный адрес или геолокацию ямы.

Ружицкий добавил, что работу по ямочному ремонту на дворовых территориях продолжат.