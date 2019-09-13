РИАМО - 13 сен. В туристическом инфоцентре Подмосковья, который расположен в международном аэропорту Домодедово, прошла презентация туристического потенциала городского округа Солнечногорск, гостям также представили сладости от местных производителей, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«Сегодня в туристическом информационном центре Московской области мы представляем Солнечногорск. Здесь также представлены местные производители, которыми мы гордимся. Это и кондитерская фабрика «Александра», «Сладкий орешек», и потрясающее мороженое «Айс Кро», и «Королевская вода». Мы благодарим и для нас очень почетно, что мы стали первым муниципалитетом, который презентует себя в этом информационном центре», - сказала журналистам заместитель главы администрации Солнечногорска по вопросам информационного обеспечения и контроля Наталья Зубакина.

Она отметила, что Солнечногорск обладает огромным туристическим потенциалом. Туристов главным образом привлекают местные усадьбы и набережная, также они интересуются историей муниципалитета. Зубакина добавила, что этот год особенно значим для Солнечногорска, потому что ему исполнилось 90 лет.

В ходе презентации сладостями солнечногорских производителей заинтересовались авиапассажиры не только из России, но и иностранцы. По словам представителя администрации городского округа, здесь впервые представили конфеты «Мода» с новым вкусом, которые уже в ближайшее время поступят в продажу.