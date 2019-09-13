РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 сен. Госавтоинспекторы подмосковных Люберец в рамках акции провели с детьми познавательный урок на специальной площадке, где продемонстрировали правила перехода дороги, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В рамках проведения профилактической операции «Внимание, дети!» сотрудники ГИБДД проводят с учащимися школ и воспитанниками детских садов практические занятия на транспортных площадках.

«На площадках с дорожной разметкой для изучения правил дорожного движения, разделившись на две команды: мальчики – «транспорт», а девочки – «пешеходы», отрабатывали навыки безопасного поведения на дорогах. В частности, при переходе через дорогу, особенно при условии перехода по нерегулируемому пешеходному переходу, необходимо обязательно остановится и убедится в безопасности маневра», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что детям на мероприятии подарили световозвращатели.