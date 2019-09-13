РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 сен. Жители территориальных управлений подмосковного Красногорска смогут приехать на мероприятия Дня города 14 сентября на бесплатных автобусах, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Для жителей территориальных управлений Нахабино, Ильинское и Отрадное в День города 14 сентября организуют автобусы в Красногорск. Воспользовавшись бесплатным транспортом, жители округа смогут посмотреть различные мероприятия праздничной программы, а также салют на Лыжном стадионе МАСОУ «Зоркий». Обратная доставка жителей запланирована после окончания фейерверка», - говорится в сообщении.

Автобусы из Нахабино будут отправляться 16:00 до 21:30 с остановки на улице Железнодорожной, 18 до остановки на улице Лесная, 1а. Обратная доставка — в 22:45.

Уехать из теруправления Ильинское можно в 16:00 от ДК «Луч» в селе Петрово-Дальнее и от КЦ «Архангельское».

Из теруправления Отрадненское автобус отправится в 17:00 от стадиона, а после окончания мероприятия транспорт проследует по маршруту: деревня Марьино, поселок Отрадное, деревни Путилково и Гаврилково.