РИАМО - 13 сен. Дворовые территории в районе Северное Медведково в Москве благоустроили за счет средств, полученных от платных парковок, всего работы были запланированы в 10 дворах, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

Благодаря средствам от парковок в Северном Медведкове обустроили парковочные карманы и тротуары, установили ограждения. Первые итоги благоустройства уже опубликовали на сайте управы.

«Все деньги от платных парковок в начале года авансом передаются в префектуры, которые распределяют их на благоустройство придомовых территорий. В этом году в бюджет города было направлено почти 4,5 миллиарда рублей, собранных с платных парковок», - сказал собеседник агентства.

Работы ведутся с учетом мнения местных жителей. Горожане могут проголосовать за понравившийся проект на портале «Активный гражданин», либо обратиться к муниципальным депутатам своего района.

Узнать подробнее о столичном парковочном пространстве можно в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.