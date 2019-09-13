РИАМО - 13 сен. В Сергиево-Посадском городском округе решением суда под стражу заключили 37-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении собственной семилетней дочери, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городу Сергиев Посаду ГСУ СК России по Московской области 37-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности своей малолетней дочери», - говорится в сообщении.

По имеющимся данным, мужчина неоднократно совершал насилие над своей дочерей. Об этом узнала мать девочки, она и обратилась в полицию.

В настоящий момент проводится целый комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, следователи уже назначили проведение судебно-медицинских и психиатрических экспертиз.

В отношении отца девочки возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Ему грозит от 12 до 20 лет колонии.