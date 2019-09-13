РИАМО – 13 сен. Представитель популярной актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о ее госпитализации, сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что получил от артистки сообщение, в котором она назвала информацию о своей госпитализации «бредом».

«Я получил сообщение от Анастасии в ответ на публикацию (с информацией о госпитализации), которую я ей переслал. Она ответила «Бред. Отстань», – заявил Христов.

Ранее в СМИ появились сведения о том, что у 48-летней российской актрисы Заворотнюк врачи диагностировали последнюю стадию опухоли мозга. Она попала в реанимацию одной из московских больниц.

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